СМИ: Талибы заявили о передаче власти без переходного правительства в Афганистане
Представители движения «Талибан»* (*запрещено в России) заявляют, что переходного правительства в Афганистане не будет, передача власти состоится напрямую.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Также известно, что боевики «Талибан» без боя вошли в Кабул.
Они уже находятся в президентском дворце столицы, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на местные СМИ.
Однако, по данным Reuters, афганское правительство не подтверждает информацию о взятии под контроль боевиков президентского дворца в Кабуле.
В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул. Они прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Было сформировано переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Афганистана Али Ахмадом Джилали. Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и эмигрировал в Таджикистан. Новым органом управления Афганистана стал специальный совет, в который вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
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