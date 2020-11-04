Трамп считает результаты Байдена в колеблющихся штатах «очень странными»
Действующий президент США Дональд Трамп считает «очень странными» результаты голосований в пользу Джо Байдена в колеблющихся штатах, которыми руководят однопартийцы соперника американского лидера – демократы.
«Вчера вечером я лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов. Потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней. Очень странно», — заявил Трамп в Twitter.
Отмечается, что Байден опережает Трампа по числу голосов в таких ключевых штатах как Мичиган, Висконсин, Миннесота, в которых первоначально побеждал действующий глава Белого дома.
Ранее американское издание Bloomberg предложило четыре варианта развития выборной ситуации в США, когда два главных соперника за президентский пост – действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден – получат по 269 голосов выборщиков.
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