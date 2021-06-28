Трамп: Россия унижает США при Байдене

«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», — сообщил Трамп на митинге в Огайо.

Он в очередной раз обвинил демократов в подтасовке результатов выборов президента США в прошлом году.

Ранее Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах президента в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире американского телеканала America's Voice.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Попытки команды Трампа оспорить результаты голосования в суде не увенчались успехом.

