Трамп заявил, что не признает своего поражения на президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах президента в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире американского телеканала America's Voice.

По словам политика, "много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения". По данным Трампа, сторонники республиканской партии всё ещё проверяют результаты подсчета в штатах Аризона и Джорджия. По его мнению, будет обнаружено много "неучтенных голосов".

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Попытки команды Трампа оспорить результаты голосования в суде не увенчались успехом.

