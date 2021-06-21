Трамп заявил, что не признает своего поражения на президентских выборах
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах президента в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире американского телеканала America's Voice.
По словам политика, "много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения". По данным Трампа, сторонники республиканской партии всё ещё проверяют результаты подсчета в штатах Аризона и Джорджия. По его мнению, будет обнаружено много "неучтенных голосов".
Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Попытки команды Трампа оспорить результаты голосования в суде не увенчались успехом.
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