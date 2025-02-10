Рябков: Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет

По его мнрению, «по мере прояснения дальнейшей диспозиции», будут достигнуты договорённости и на этот счёт.

«Они будут своевременно и в должный момент объявлены», - заключил замминистра.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает «в подходящее время» провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».