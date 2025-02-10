Рябков: Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет
Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
По его мнрению, «по мере прояснения дальнейшей диспозиции», будут достигнуты договорённости и на этот счёт.
«Они будут своевременно и в должный момент объявлены», - заключил замминистра.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает «в подходящее время» провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru