Рябков: Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет

Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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По его мнрению, «по мере прояснения дальнейшей диспозиции», будут достигнуты договорённости и на этот счёт.

«Они будут своевременно и в должный момент объявлены», - заключил замминистра.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает «в подходящее время» провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинДональд ТрампМИД РФСергей Рябков

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