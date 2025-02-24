Трамп высмеял мемом с Губкой Бобом не желающих отчитываться чиновников

Ввести обязательное предоставление отчетности (в противном случае чиновникам грозит увольнение) потребовал миллиардер, глава департамента государственной эффективности Илон Маск, сославшись на указание президента.

На размещенной картинке Губка Боб заполняет отчетность со следующим списком дел: «Плакал из-за Трампа, плакал из-за Маска, один раз добрался до офиса, прочитал несколько электронных писем, еще раз поплакал из-за Трампа и Маска».

Ранее руководители федеральных ведомств США решили саботировать требование Маска подвести итоги работы за неделю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

