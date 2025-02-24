Трамп высмеял мемом с Губкой Бобом не желающих отчитываться чиновников

В своем аккаунте в соцсетях президент США Дональд Трамп разместил мем с известным мультипликационным персонажем Губкой Бобом, высмеяв протестующих против идеи требовать отчеты за проделанную в течение недели работу у госслужащих.

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Ввести обязательное предоставление отчетности (в противном случае чиновникам грозит увольнение) потребовал миллиардер, глава департамента государственной эффективности Илон Маск, сославшись на указание президента.

На размещенной картинке Губка Боб заполняет отчетность со следующим списком дел: «Плакал из-за Трампа, плакал из-за Маска, один раз добрался до офиса, прочитал несколько электронных писем, еще раз поплакал из-за Трампа и Маска».

Ранее руководители федеральных ведомств США решили саботировать требование Маска подвести итоги работы за неделю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:юморИлон МаскПолитикаСШАДональд Трамп

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