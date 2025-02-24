Трамп высмеял мемом с Губкой Бобом не желающих отчитываться чиновников
В своем аккаунте в соцсетях президент США Дональд Трамп разместил мем с известным мультипликационным персонажем Губкой Бобом, высмеяв протестующих против идеи требовать отчеты за проделанную в течение недели работу у госслужащих.
Ввести обязательное предоставление отчетности (в противном случае чиновникам грозит увольнение) потребовал миллиардер, глава департамента государственной эффективности Илон Маск, сославшись на указание президента.
На размещенной картинке Губка Боб заполняет отчетность со следующим списком дел: «Плакал из-за Трампа, плакал из-за Маска, один раз добрался до офиса, прочитал несколько электронных писем, еще раз поплакал из-за Трампа и Маска».
Ранее руководители федеральных ведомств США решили саботировать требование Маска подвести итоги работы за неделю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Нас рать»: Галустян шуткой прокомментировал санкции Евросоюза
- Военный эксперт Баранец призвал увеличить в России срок срочной службы
- Евросоюз ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»
- Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского
- Росавиация опровергла данные о подготовке аэропортов центра и юга к открытию
- Трамп высмеял мемом с Губкой Бобом не желающих отчитываться чиновников
- СМИ: Закрытые с начала СВО аэропорты в России приготовились к открытию
- Евросоюз ввел санкции против Галустяна и Карякина
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 255 солдат и три танка
- Средний платеж россиян за коммунальные услуги превысил 4000 рублей в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru