СМИ: ФБР, Пентагон и разведка США велели служащим саботировать приказ Маска
24 февраля 202505:15
Руководители федеральных ведомств США решили саботировать приказ миллиардера и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, сообщает New York Times.
ФБР, Пентагон и разведка велели своим служащим проигнорировать его требование подвести итоги работы за неделю. Это противостояние говорит о том, как «далеко простирается власть Маска».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru