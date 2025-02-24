СМИ: ФБР, Пентагон и разведка США велели служащим саботировать приказ Маска

Руководители федеральных ведомств США решили саботировать приказ миллиардера и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, сообщает New York Times.

ФБР, Пентагон и разведка велели своим служащим проигнорировать его требование подвести итоги работы за неделю. Это противостояние говорит о том, как «далеко простирается власть Маска».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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