Трамп рассматривает роль посредника в переговорах между Турцией и курдами
Американский лидер Дональд Трамп определил несколько путей действий США в отношении турецкой операции в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, у Америки есть три выбора. В частности, направить свои войска в Сирию, ударить по Турции финансово с помощью санкций или выступить посредником в переговорах между конфликтующими сторонами.
Напомним, операция турок против курдов в Сирии «Источник мира» началась в среду, 9 октября. Анкара нанесла удары по северу Сирии. Эксперты рассказали НСН о позиции России и США в противостоянии Турции и сирийских курдов.
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