Трамп рассматривает роль посредника в переговорах между Турцией и курдами

Американский лидер Дональд Трамп определил несколько путей действий США в отношении турецкой операции в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, у Америки есть три выбора. В частности, направить свои войска в Сирию, ударить по Турции финансово с помощью санкций или выступить посредником в переговорах между конфликтующими сторонами.

Напомним, операция турок против курдов в Сирии «Источник мира» началась в среду, 9 октября. Анкара нанесла удары по северу Сирии. Эксперты рассказали НСН о позиции России и США в противостоянии Турции и сирийских курдов.

