Трамп рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом сына

«Мой сын Дональд чувствует себя очень хорошо. Спасибо!» — поблагодарил Трамп пользователей за поддержку.

О том, что Трамп-младший заразился коронавирусом, сообщил пресс-секретарь мужчины. Известно, что болезнь протекает у Дональда-младшего без симптомов.

Ранее стало известно, что Трамп-старший, его жена Мелания и их 14-летний сын Бэррон также переболели коронавирусом COVID-19.

