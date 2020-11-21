Трамп рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом сына

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его сын Дональд Трамп-младший, заболевший новой коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом Трамп-старший написал в своем Twitter.

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«Мой сын Дональд чувствует себя очень хорошо. Спасибо!» — поблагодарил Трамп пользователей за поддержку.

О том, что Трамп-младший заразился коронавирусом, сообщил пресс-секретарь мужчины. Известно, что болезнь протекает у Дональда-младшего без симптомов.

Ранее стало известно, что Трамп-старший, его жена Мелания и их 14-летний сын Бэррон также переболели коронавирусом COVID-19.

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ТЕГИ:КоронавирусДональд Трамп
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