Трамп рассказал о письме Си Цзиньпина после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что после совершенного на него 13 июля покушения он получил письмо от китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом он сообщил в ходе своего выступлении в Мичигане, трансляцию которого вел The Sunday Times.

Трамп назвал это письмо «замечательным», добавив, что многие политики после случившегося также направили ему обращение. Однако кто именно еще прислал письмо, он не раскрыл, но заметил, что был рад такому жесту.