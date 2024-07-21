Трамп рассказал о письме Си Цзиньпина после покушения
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что после совершенного на него 13 июля покушения он получил письмо от китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом он сообщил в ходе своего выступлении в Мичигане, трансляцию которого вел The Sunday Times.
Трамп назвал это письмо «замечательным», добавив, что многие политики после случившегося также направили ему обращение. Однако кто именно еще прислал письмо, он не раскрыл, но заметил, что был рад такому жесту.
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13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в ухо экс-президенту США Трампу из винтовки AR в ходе выступления политика на митинге его сторонников в Пенсильвании. В результате стрельбы погиб один человек, двое были ранены. Стрелка ликвидировали.
Очевидцы сообщали, что видели, как неизвестный с оружием залезает на крышу одного из зданий, расположенного в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп, но спецслужбы ничего не сделали.
Ранее переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что политические оппоненты кандидата в президенты США Дональда Трампа пытаются заставить его замолчать, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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