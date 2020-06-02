Орешкин: Трамп обзывает губернаторов болванами и консолидирует афроамериканцев
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Трамп готов развернуть ВС США для прекращения беспорядков
Дональд Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом. Чтобы остановить протесты, глава Белого Дома пригрозил развернуть Вооруженные силы.
Дмитрий Орешкин: «При этом он осознанно выбрал жесткую риторику. Например, тех губернаторов, которые не хотят пользоваться военной силой для наведения порядка, он обозвал болванами, это как раз главным образом губернаторы-демократы, и потребовал от них большей решительности. Возможно, таким образом он надеется консолидировать своих избирателей к осенним выборам президента. Но похоже, что он вызовет скорее раздражение, чем соберет дополнительные голоса. Во всяком случае, община афроамериканцев консолидируется еще очевиднее, еще жёстче против господина Трампа. И их, наверное, поддержит большая часть городской либеральной общественности Соединенных Штатов», – отметил в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
Киев предложил провести переговоры по ситуации в Донбассе без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе без участия России.
Дмитрий Орешкин: «В общем, логично, потому что нас там нет. Соответственно, Россия – не более чем сосед. И с какой стороны Россия должна участвовать в этих переговорах, формально говоря, непонятно. Правда, надо сказать, что непонятно, с какой стороны там должны принимать участие и Соединенные Штаты. Но поскольку кризис в Донбассе, с этой точки зрения, это внутренняя проблема Украины без участия России, как заявляют наши дипломатические службы, то Украина вправе выбирать себе тех партнеров для переговоров, которые ей нравятся. На лицо очередной внешнеполитический успех путинской международной стратегии», – прокомментировал он для НСН.
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива. Эта мера будет действовать четыре месяца.
Дмитрий Орешкин: «Вот это уже серьезно, потому что во всем мире дешевеет нефть, соответственно, дешевеет топливо. И за рубежом топливо дешевле, чем у нас в нефтепроизводящей стране. И то, что бизнесменам запрещают ввозить импортное топливо, которое будет дешевле нашего внутреннего, есть протекционистская мера, целью которой является и поддержка нефтяников, и получение дохода от продажи топлива в качестве акцизов и прочих налогов. Так что нам придется платить за дорогое топливо, зато наше внутреннее», – подытожил в эфире НСН Дмитрий Орешкин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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