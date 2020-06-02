Орешкин: Трамп обзывает губернаторов болванами и консолидирует афроамериканцев

Дмитрий Орешкин: «В общем, логично, потому что нас там нет. Соответственно, Россия – не более чем сосед. И с какой стороны Россия должна участвовать в этих переговорах, формально говоря, непонятно. Правда, надо сказать, что непонятно, с какой стороны там должны принимать участие и Соединенные Штаты. Но поскольку кризис в Донбассе, с этой точки зрения, это внутренняя проблема Украины без участия России, как заявляют наши дипломатические службы, то Украина вправе выбирать себе тех партнеров для переговоров, которые ей нравятся. На лицо очередной внешнеполитический успех путинской международной стратегии», – прокомментировал он для НСН.

