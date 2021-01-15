Трамп рассказал, к чему он всегда будет стремиться

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он всегда стремиться к прекращению бесконечных войн. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенным его пресс-службой.

Трамп отметил, что американские военные в Афганистане, Ираке и Сирии присутствуют минимально за последние два десятилетия.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший личный врач Дональда Трампа Гарольд Борнстайн, который ранее обнародовал сведения о здоровье уходящего президента США, скончался в возрасте 73 лет. Информацию об этом распространила The New York Times.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАТрамп
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