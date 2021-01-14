Умер бывший личный врач Трампа, раскрывший данные о его здоровье

Бывший личный врач Дональда Трампа Гарольд Борнстайн, который ранее обнародовал сведения о здоровье уходящего президента США, скончался в возрасте 73 лет. Информацию об этом распространила The New York Times.

Газета не уточняет, где именно наступила смерть и о её причинах. Борнстайн был личным врачом Трампа в 1980-2017 годах, ранее работал в больнице на Манхэттене в Нью-Йорке.

Во время предыдущей предвыборной кампании 2016 года медик распространил отчет, в котором утверждал, что у Трампа отсутствуют какие-либо серьёзные проблемы со здоровьем. Врач даже утверждал, что в случае избрания главой Белого дома, Трамп станет самым здоровым человеком в той должности за всё время.

Однако спустя два года Борнстайн признался, что отчет целиком сочинил сам Дональд Трамп. По словам врача, в феврале 2017 года в его офис пришли помощники президента и изъяли все записи, касающиеся здоровья американского лидера.

Врач также рассказал представителями СМИ, что выписывал Трампу средства для стимулирования роста волос, от покраснения кожи, а также для людей с повышенным уровнем холестерина в крови. После этого президент оборвал все отношения с ним.

