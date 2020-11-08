Трамп раскрыл доказательства мошенничества на президентских выборах в США
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его команда получила письменные доказательства мошенничества при проведении выборов главы государства. Трамп написал об этом с своем Twitter.
«Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения о нарушениях. Мы получаем письменные показания о мошенничестве на выборах», — написал президент США.
Он также отметил, что многие бюллетени в Пенсильвании оказались заполнены людьми, личности которых не удается установить.
Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Ведущие американские СМИ отдали победу демократу Джозефу Байдена, хотя подсчет голосов еще продолжается. По данным агентства Associated Press и телеканала Fox News, Байден получил в свою поддержку 290 голосов при необходимых для победы 270, а Трамп - 214 голосов. Действующий президент накануне объявил о своей победе «с большим отрывом» и заявил, что намерен обратиться в суд.
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