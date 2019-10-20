Трамп расхотел проводить саммит G7 в своем отеле

Американский президент подчеркнул, что выдвинул эту идею из добрых побуждений и желания обеспечить всем делегациям комфортное размещение. Также Трамп добавил, что намеревался разместить гостей бесплатно вопреки распространяемым демократами слухам.

Именно по этой причине, отметил Трамп, решил подыскать другое место для саммита.В качестве одного из вариантов он назвал загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид.

