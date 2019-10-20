Трамп расхотел проводить саммит G7 в своем отеле

20 октября 201911:33

Президент США Дональд Трамп передумал проведить саммит «большой семерки» в июне 2020 года в принадлежащем ему отеле Trump National Doral Resort в Майами, пишут «Известия».

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Американский президент подчеркнул, что выдвинул эту идею из добрых побуждений и желания обеспечить всем делегациям комфортное размещение. Также Трамп добавил, что намеревался разместить гостей бесплатно вопреки распространяемым демократами слухам.

Именно по этой причине, отметил Трамп, решил подыскать другое место для саммита.В качестве одного из вариантов он назвал загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид.

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