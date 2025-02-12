Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
12 февраля 202520:46
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в офисе президента Украины.
Детали разговора пока не сообщаются.
По словам советника украинского президента Дмитрия Литвина, переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа.
Ранее глава Белого дома переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним конфликт на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru