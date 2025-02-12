Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в офисе президента Украины.

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Детали разговора пока не сообщаются.

По словам советника украинского президента Дмитрия Литвина, переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа.

Ранее глава Белого дома переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним конфликт на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина

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