Защита Трампа назвала процесс по импичменту «политической местью»

Защита экс-президента США Дональда Трампа считает, что проходящий в американском Сенате процесс импичмента в отношении бывшего главы государства — противоречащая конституции «политическая месть».

Как отметил адвокат Трампа Майкл ван дер Вин, статья импичмента о подстрекательстве к мятежу представляет собой «несправедливый и явно неконституционный акт политической мести». Кроме того, защитник считает, что процесс над Трампом разделяет Соединённые Штаты.

«Как и любая другая политически мотивированная охота на ведьм, которой занимались левые в последние четыре года, этот импичмент полностью оторван от фактов, свидетельств и интересов американского народа. Сенат должен быстро и решительно проголосовать за то, чтобы его отклонить», — цитирует адвоката ТАСС.

Процесс об импичменте Трампу продолжается четвёртый день. В среду и четверг Сенат выслушал доводы стороны обвинения, согласно которым экс-президент своей речью перед сторонниками подстрекал их на штурм Капитолия 6 января.

