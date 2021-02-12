Защита Трампа назвала процесс по импичменту «политической местью»
Защита экс-президента США Дональда Трампа считает, что проходящий в американском Сенате процесс импичмента в отношении бывшего главы государства — противоречащая конституции «политическая месть».
Как отметил адвокат Трампа Майкл ван дер Вин, статья импичмента о подстрекательстве к мятежу представляет собой «несправедливый и явно неконституционный акт политической мести». Кроме того, защитник считает, что процесс над Трампом разделяет Соединённые Штаты.
«Как и любая другая политически мотивированная охота на ведьм, которой занимались левые в последние четыре года, этот импичмент полностью оторван от фактов, свидетельств и интересов американского народа. Сенат должен быстро и решительно проголосовать за то, чтобы его отклонить», — цитирует адвоката ТАСС.
Процесс об импичменте Трампу продолжается четвёртый день. В среду и четверг Сенат выслушал доводы стороны обвинения, согласно которым экс-президент своей речью перед сторонниками подстрекал их на штурм Капитолия 6 января.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- Адвокаты Навального не ответили на вопросы про отъезд в Германию его жены Юлии
- Конькобежка Голикова стала чемпионкой мира в забеге на 500 м
- СМИ: Западные спецслужбы обсуждают с командирами ИГ новые атаки в Сирии
- Защита Трампа назвала процесс по импичменту «политической местью»
- Китай запретил вещание канала BBC World News
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru