Трамп продолжит пользоваться Twitter, несмотря на взлом аккаунтов
Президент США Дональд Трамп продолжит пользоваться соцсетью Twitter , несмотря на прошедший накануне взлом аккаунтов известных лиц США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Кейли Макинэни.
По словам Макинэни, представитель президента, отвечающий за соцсети, контактировал с Twitter. Согласно данным компании, аккаунт президента не подвергался атаке и находится под надежной защитой.
Накануне сообщалось, что хакеры взломали аккаунты в Twitter нескольких знаменитостей из США, разместив однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. В частности, были взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других известных людей США.
По данным агентства Bloomberg, хакеры на взломе смогли заработать как минимум $110 тыс.
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