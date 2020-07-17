Трамп продолжит пользоваться Twitter, несмотря на взлом аккаунтов

Президент США Дональд Трамп продолжит пользоваться соцсетью Twitter , несмотря на прошедший накануне взлом аккаунтов известных лиц США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Кейли Макинэни.

По словам Макинэни, представитель президента, отвечающий за соцсети, контактировал с Twitter. Согласно данным компании, аккаунт президента не подвергался атаке и находится под надежной защитой.

Накануне сообщалось, что хакеры взломали аккаунты в Twitter нескольких знаменитостей из США, разместив однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. В частности, были взломаны аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и других известных людей США.

По данным агентства Bloomberg, хакеры на взломе смогли заработать как минимум $110 тыс.

