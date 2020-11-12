Трамп продлил санкции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действующие санкции против Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.

По мнению американского президента, отношения двух стран «ещё не нормализовались», в связи с чем Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана.

Санкции США подразумевают заморозку активов иранского правительства. Ограничения связаны с программой создания баллистических ракет, а также с обвинениями иранских властей в поддержке международного терроризма.

Ранее НСН сообщала о расширении Минфином США санкций против Ирана. В «чёрный список» попали ряд иранских чиновников и компаний, а также пять китайских и две сингапурские компании из нефтехимической отрасли и сферы грузоперевозок.

