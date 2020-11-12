Трамп продлил санкции США против Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действующие санкции против Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.
По мнению американского президента, отношения двух стран «ещё не нормализовались», в связи с чем Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана.
Санкции США подразумевают заморозку активов иранского правительства. Ограничения связаны с программой создания баллистических ракет, а также с обвинениями иранских властей в поддержке международного терроризма.
Ранее НСН сообщала о расширении Минфином США санкций против Ирана. В «чёрный список» попали ряд иранских чиновников и компаний, а также пять китайских и две сингапурские компании из нефтехимической отрасли и сферы грузоперевозок.
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