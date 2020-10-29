США вновь расширили санкции по Ирану

Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в “черный список” власти США внесли четверо иранцев и четыре компаний страны. Под американские ограничения также попали пять китайских компаний и две сингапурские из нефтехимической отрасли и сферы грузоперевозок.

Также под санкции попал гражданин Индии, которые занимает руководящую должность в одной из компаний, попавших под санкции.









