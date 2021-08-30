ЮНИСЕФ: В ходе удара США по Кабулу погибли 7 детей

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщил о гибели семи детей в результате ракетного удара США по афганскому Кабулу, передает ТАСС.

Пентагон: США нужно готовиться к новым атакам на аэропорт Кабула

Представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис отметил, что информация подтверждена из открытых источников.

Ракетный авиаудар в Кабуле ВС США организовали с целью уничтожения террориста-смертника из группировки ИГИЛ * (*террористической организации, признанной в России запрещенной). По имеющимся у США данным, он намеревался на автомобиле атаковать аэропорт Кабула на фоне эвакуации американских военных. Удар был произведен с помощью беспилотника.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:СШААфганистанКабул
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры