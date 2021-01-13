Трамп призвал воздержаться от насилия и вандализма

Действующий президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от насилия, нарушения закона и вандализма на фоне информации о возможных демонстрациях во время инаугурации Джо Байдена. Соответствующее заявление Трампа было распространено пресс-службой президента.

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Трамп отметил, что насилие - не то, что он поддерживает и не то, что представляет собой Америка. Он также в заявлении призвал всех американцев «ослабить напряженность и сбавить пыл».

Безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках на Конгресс. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

Кроме того, силовики предупреждают о возможных вооружённых протестах в столицах всех американских штатов перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена. Для обеспечения безопасности в Вашингтон отправят около 15 тысяч солдат Нацгвардии.

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ФОТО: РИА Новости
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