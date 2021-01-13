Трамп призвал воздержаться от насилия и вандализма

Трамп отметил, что насилие - не то, что он поддерживает и не то, что представляет собой Америка. Он также в заявлении призвал всех американцев «ослабить напряженность и сбавить пыл».

Безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках на Конгресс. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

Кроме того, силовики предупреждают о возможных вооружённых протестах в столицах всех американских штатов перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена. Для обеспечения безопасности в Вашингтон отправят около 15 тысяч солдат Нацгвардии.