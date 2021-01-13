Конгресс США согласовал процедуру обсуждения резолюции по импичменту Трампа

Конгрессмены США утвердили процедуру обсуждения и голосования по резолюции об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание Конгресса, на котором состоялось обсуждение этого вопроса, транслировалось телеканалом C-SPAN.

Утвержденный план предполагает двухчасовые дебаты по импичменту в ближайшее время, после чего будет проведено голосование непосредственно по резолюции.

Конгрессмены планируют отстранить президента от должности по обвинению в подстрекательстве к мятежу. В случае вынесения импичмента Трамп в будущем не сможет вновь баллотироваться в президенты, а также занимать государственные посты.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ИмпичментСША
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