Конгресс США согласовал процедуру обсуждения резолюции по импичменту Трампа
Конгрессмены США утвердили процедуру обсуждения и голосования по резолюции об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заседание Конгресса, на котором состоялось обсуждение этого вопроса, транслировалось телеканалом C-SPAN.
Утвержденный план предполагает двухчасовые дебаты по импичменту в ближайшее время, после чего будет проведено голосование непосредственно по резолюции.
Конгрессмены планируют отстранить президента от должности по обвинению в подстрекательстве к мятежу. В случае вынесения импичмента Трамп в будущем не сможет вновь баллотироваться в президенты, а также занимать государственные посты.
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