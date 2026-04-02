Иран опроверг слова Трампа об уничтожении военного потенциала

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг слова президента США Дональда Трампа об уничтожении военного потенциала республики. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на представителя штаба Эбрахима Зольфагари.

Ранее глава Белого дома заявлял, что во время операции против Ирана военный потенциал страны был уничтожен на 100%, напоминает Ura.ru. Кроме того, в ночь на 2 апреля Трамп в обращении к нации рассказал об уничтожении военно-морского флота и военно-воздушных сил Ирана.

«Не надейтесь, что вы уничтожили центры производства баллистических ракет, дальнобойных высокоточных и ударных беспилотников, современные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы и нашу специальную технику», - указал Зольфагари.

По его словам, Вашингтон «только глубже увязнет в болоте, в котором оказался».

Между тем кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявил НСН, что Трамп вряд ли готов завершить операцию против Ирана на текущих условиях, так как для него принципиален вопрос открытия Ормузского пролива.

