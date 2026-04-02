Россия и Украина ведут работу по обмену пленными в преддверии Пасхи
Россия и Украина ведут работу по подготовке обменов пленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«В преддверии Пасхи сегодня ведется большая работа по подготовке обменов пленных», - цитирует омбудсмена ТАСС.
Кроме того, достигнута договоренность с Киевом сделать все возможное, чтобы православные военнопленные смогли отметить праздник. В России и на Украине они получат куличи и смогут встретиться со священником.
Ранее в Кремле рассказали, что работа по организации обменов пленными между Москвой и Киевом будет продолжена по гуманитарному треку, напоминает Ura.ru.
