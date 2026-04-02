Прилепин заявил, что не планирует заниматься литературой во время службы на СВО
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин не планирует заниматься литературной деятельностью, находясь в зоне специальной военной операции. Об этом литератор рассказал в интервью ТАСС.
Ранее Прилепин заключил контракт на военную службу, в ноябре 2025 года он приступил к выполнению задач на СВО в составе добровольческого корпуса, напоминает Ura.ru.
«Я ничего пока не планирую. Не могу сказать, что, заключая контракт, я автоматически отключаюсь от литературы, - скорее мысли о ней отключаются сами собой. Совмещать боевые задачи с наблюдением и записями для меня невозможно», - поделился литератор.
Прилепин напомнил, что писатели Виктор Некрасов, Михаил Шолохов, Константин Симонов работали на войне, однако они были военкорами, а действующему офицеру писать сложнее. По его словам, посторонние мысли отвлекают от службы, и пока писатель «практически не думает» о литературе. Кроме того, для такой работы нужно время, как отметил Прилепин, литература «рождается из большого мелодического ощущения, из целостного образа истории».
Горячие новости
