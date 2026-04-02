Алиханов: Самолет Ил-114-300 завершил летные испытания

Импортозамещенный пассажирский самолет Ил-114-300 полностью завершил летные испытания. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр России, по итогу завершения рассмотрения документации Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения», - цитирует министра РИА Новости.

По словам Алиханова, контрактация воздушных судов будет зависеть от получения сертификата. Как ожидается, сертификация Ил-114-300 пройдет в мае 2026 года, в этом же году планируется сдать три законтрактованных борта.

Ранее управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман рассказал, что основная программа сертификационных полетов Ил-114-300 завершилась в прошлом году, при этом в Якутии продолжались дополнительные испытания машины, пишет Ura.ru.

