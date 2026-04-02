Госдеп объявил награду за данные об атаках на дипмиссии США в Ираке

Госдепартамент США объявил награду за сведения об атаках на американские дипломатические представительства в Ираке. Об этом сообщается на странице программы Rewards for Justice в социальной сети Х.

«Награда до 3 миллионов долларов за информацию об атаках на дипломатические объекты в Ираке», - указано в сообщении.

Госдеп напомнил, что повторяющимся ударам подверглись посольство в Багдаде, генконсульство в Эрбиле и центр дипломатической поддержки в Багдаде.

Ранее радикальные формирования Ирака ударили по одной из гостиниц в Эрбиле, где находились американские военные, пишет Ura.ru.

