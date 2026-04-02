Эконадзор Ленобласти: Разлива нефти в Финском заливе нет
Разлива нефти в Финском заливе не зафиксировано. Об этом сообщает государственный экологический надзор Ленинградской области со ссылкой на председателя комитета Рамилу Агаеву.
Ранее в Сети появились данные о локальном загрязнении в районе Липово в Сосновом Бору.
«Разлива нефти в акваторию Финского Залива с нефтеналивных терминалов в Усть-Луге не зафиксировано, утечек нет. Вместе с тем, на основании фотографий, опубликованных в сети, проверить доводы о попадании нефтепродуктов в водный объект не представляется возможным», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как отметила Агаева, следует определить наличие характерного запаха и цвета, консистенции, пленки. Специалисты осмотрят территорию и проведут детальный анализ, при наличии оснований эконадзор примет комплекс мер.
Ранее порт Усть-Луга подвергся атаке БПЛА, были зафиксированы повреждения, напоминает Ura.ru.
