Помпео: США находятся в опасности после вывода войск из Афганистана

По словам Помпео, на США могут с большей вероятностью напасть так же, как на Нью-Йорк 20 лет назад.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

