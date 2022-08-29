Помпео: США находятся в опасности после вывода войск из Афганистана

Экс-госсекретарь США Майкл Помпео считает, что США находятся в опасности после вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Помпео, на США могут с большей вероятностью напасть так же, как на Нью-Йорк 20 лет назад.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПомпео
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