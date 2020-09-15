Трамп признался, что хотел ликвидировать президента Сирии Асада

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп признался, что некоторое время назад был сторонником ликвидации лидера Сирии Башара Асада, однако в итоге решил не отдавать приказ о проведении такой сецоперации. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, практически всё уже было готово для выполнения миссии, однако против выступал тогдашний шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Президент назвал его «крайне переоцененным генералом».

План по устранению Асада был в разработке в 2017 году. По словам Трампа, он не жалеет, что эта спецоперация так и не был проведена, поскольку её успех нельзя было гарантировать, отмечает RT.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что утверждения о планах Вашингтона устранить президента Сирии не соответствуют действительности.

