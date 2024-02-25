Трамп: принц Гарри предал память королевы Елизаветы II

В ходе конференции консервативных политических действий в Вашингтоне Трамп прокомментировал возможные нарушения в процессе выдачи Гарри американской визы.

Экс-президент заявил, что не стал бы защищать принца. По словам Трампа, Гарри своими рассказами о ситуации в королевской семье совершил непростительный поступок и предал память Елизаветы II.

Политик считает, что президент США Джо Байден позволяет принцу слишком многое и закрывает глаза на возможные нарушения американского законодательства.

Ранее королева-консорт Камилла обвинила Гарри в лицемерии и призвала его перестать пиариться на королевской семье. Заявление последовало после обнаружения у британского монарха Карла III рака, передает «Радиоточка НСН».

