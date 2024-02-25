Трамп: принц Гарри предал память королевы Елизаветы II

Принц Гарри рассказами о королевской семье предал память Елизаветы II, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Слова политика приводит издание The Daily Express.

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В ходе конференции консервативных политических действий в Вашингтоне Трамп прокомментировал возможные нарушения в процессе выдачи Гарри американской визы.

Экс-президент заявил, что не стал бы защищать принца. По словам Трампа, Гарри своими рассказами о ситуации в королевской семье совершил непростительный поступок и предал память Елизаветы II.

Политик считает, что президент США Джо Байден позволяет принцу слишком многое и закрывает глаза на возможные нарушения американского законодательства.

Ранее королева-консорт Камилла обвинила Гарри в лицемерии и призвала его перестать пиариться на королевской семье. Заявление последовало после обнаружения у британского монарха Карла III рака, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Елизавета IIПринц ГарриДональд Трамп

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