Трамп: принц Гарри предал память королевы Елизаветы II
Принц Гарри рассказами о королевской семье предал память Елизаветы II, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Слова политика приводит издание The Daily Express.
В ходе конференции консервативных политических действий в Вашингтоне Трамп прокомментировал возможные нарушения в процессе выдачи Гарри американской визы.
Экс-президент заявил, что не стал бы защищать принца. По словам Трампа, Гарри своими рассказами о ситуации в королевской семье совершил непростительный поступок и предал память Елизаветы II.
Политик считает, что президент США Джо Байден позволяет принцу слишком многое и закрывает глаза на возможные нарушения американского законодательства.
Ранее королева-консорт Камилла обвинила Гарри в лицемерии и призвала его перестать пиариться на королевской семье. Заявление последовало после обнаружения у британского монарха Карла III рака, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Драма «Оппенгеймер» получила главную награду Гильдии киноактеров США
- Трамп: принц Гарри предал память королевы Елизаветы II
- Вооружают до зубов? Украина ждет оружие, Запад затягивает поставки
- Под Ярославлем в ДТП с микроавтобусом погибли три человека
- Скончался народный артист РСФСР Владимир Гуляев
- СМИ: турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Банки на грани самоуничтожения? Вторичные санкции грозят развалом системе расчетов
- Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников
- Крым подаст иск к Украине на пять триллионов рублей
- Тутта Ларсен заподозрила у Ивана Урганта шизофрению из-за молчания об СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru