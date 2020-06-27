Посольство РФ: Публикации NYT про Афганистан вызвали угрозы российским дипломатам

«Безосновательные и анонимные обвинения «Нью-Йорк таймс» в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — цитирует Газета.ru заявление российского посольства.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором, ссылаяс на собственные источники, обвинило военную разведку России в финансировании вооруженных операций боевиков движения «Талибан» (организации, запрещенной в РФ) против военнослужащих международной коалиции в Афганистане. По версии NYT, боевики получали деньги за успешные атаки на американских военнослужащих, отмечает RT. Никаких подтверждающих доказательств версии не предъявлено.

