Посольство РФ: Публикации NYT про Афганистан вызвали угрозы российским дипломатам

Российское диппредставительство в США заявляет об угрозах, которые начали получать сотрудники дипведомства после необоснованных публикаций The New York Times в адрес России по Афганистану, сообщает ТАСС.

США нанесли удар по талибам в Афганистане

«Безосновательные и анонимные обвинения «Нью-Йорк таймс» в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — цитирует Газета.ru заявление российского посольства.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором, ссылаяс на собственные источники, обвинило военную разведку России в финансировании вооруженных операций боевиков движения «Талибан» (организации, запрещенной в РФ) против военнослужащих международной коалиции в Афганистане. По версии NYT, боевики получали деньги за успешные атаки на американских военнослужащих, отмечает RT. Никаких подтверждающих доказательств версии не предъявлено.

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