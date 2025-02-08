Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации

Президент США Дональд Трамп приостановил доступ бывшего главы государства Джо Байдена к секретным сведениям. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки», — говорится в заявлении.

Как отметил Трамп, у Байдена плохая память, и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальные данные.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов тратила деньги «как пьяные матросы», что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране.

