Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
Президент США Дональд Трамп приостановил доступ бывшего главы государства Джо Байдена к секретным сведениям. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social.
«Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки», — говорится в заявлении.
Как отметил Трамп, у Байдена плохая память, и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальные данные.
Ранее в Белом доме заявили, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов тратила деньги «как пьяные матросы», что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru