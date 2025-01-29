Белый дом: Команда Байдена тратила бюджет США как «пьяные матросы»
Администрация американского лидера Дональда Трампа временно остановила финансирование ряда федеральных программ, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, это необходимо для их пересмотра на предмет эффективности. Левитт указала, что за последние четыре года администрация экс-президента Джо Байдена тратила деньги «как пьяные матросы». Это, по ее словам, стало одной из причин инфляционного кризиса в США.
Пресс-секретарь подчеркнула, что временная пауза позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма полностью оправдана и отвечает интересам американского народа.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru