Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии

Против стран, которые выступают против планов США по присоединению Гренландии, могут быть введены пошлины. Как сообщает RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Новая квази-империя»: Чем Северная Европа ударит по Трампу за Гренландию

На совещании с помощниками по вопросам здравоохранения он указал, что речь идёт, в том числе, и о государствах Европы.

«Я могу это сделать. Могу ввести пошлины если они не согласятся относительно Гренландии. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности», - подчеркнул Трамп.

Также глава Белого дома добавил, что является «королем пошлин».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на поддержку Евросоюза, в том числе в вопросах безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

