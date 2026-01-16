Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии

На совещании с помощниками по вопросам здравоохранения он указал, что речь идёт, в том числе, и о государствах Европы.

«Я могу это сделать. Могу ввести пошлины если они не согласятся относительно Гренландии. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности», - подчеркнул Трамп.

Также глава Белого дома добавил, что является «королем пошлин».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на поддержку Евросоюза, в том числе в вопросах безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

