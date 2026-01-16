Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии
Против стран, которые выступают против планов США по присоединению Гренландии, могут быть введены пошлины. Как сообщает RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
На совещании с помощниками по вопросам здравоохранения он указал, что речь идёт, в том числе, и о государствах Европы.
«Я могу это сделать. Могу ввести пошлины если они не согласятся относительно Гренландии. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности», - подчеркнул Трамп.
Также глава Белого дома добавил, что является «королем пошлин».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на поддержку Евросоюза, в том числе в вопросах безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «Корабль-зомби» сменил курс в Балтийском море
- В РПЦ призвали не путать Крещенские купания с моржеванием
- Директор театра Вахтангова заявил, что цены на билеты достигли пика
- Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии
- «Дорогой и бессмысленный»: iPhone 17e прочат плохие продажи в России
- Путину покажут систему управления дронами вне зоны работы наземных сетей связи
- Горничная на 500 миллионов: В чем секрет успеха «взрослого» фильма с Сидни Суини
- Российская ПВО за шесть часов уничтожила 63 дрона ВСУ
- Россиянам объяснили, почему Telegram не должен блокироваться в РФ
- Самим нужно: В России оценили отказ Китая от электроэнергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru