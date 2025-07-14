Трамп пригрозил пошлинами странам, покупающим нефть у России

Президент США Дональд Трамп может ввести 100-процентные пошлины в отношении России, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если сделка по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнута в течение 50 дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам чиновника, под вторичными мерами подразумеваются как торговые ограничения в адрес Москвы, так и санкции в отношении государств, поддерживающих импорт российской нефти вопреки западным ограничениям.

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В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие» тарифы, если урегулирование не будет достигнуто в установленный срок.

Он уточнил, что речь идет о пошлинах на уровне около 100%, которые он охарактеризовал как вторичные, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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