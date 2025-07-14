Трамп пригрозил пошлинами странам, покупающим нефть у России
Президент США Дональд Трамп может ввести 100-процентные пошлины в отношении России, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если сделка по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнута в течение 50 дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По словам чиновника, под вторичными мерами подразумеваются как торговые ограничения в адрес Москвы, так и санкции в отношении государств, поддерживающих импорт российской нефти вопреки западным ограничениям.
В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие» тарифы, если урегулирование не будет достигнуто в установленный срок.
Он уточнил, что речь идет о пошлинах на уровне около 100%, которые он охарактеризовал как вторичные, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о регулярных контактах с Путиным и призвал к окончанию конфликта
- Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области
- «Недоступная роскошь»: Почему депутаты хотят усложнить получение семейной ипотеки
- Трамп: США намерены передать Украине 17 комплексов Patriot
- Александра Митту похоронят 17 июля
- В Госдуме отказались обязывать магазины раскрывать наценку на продукты
- Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жесткими пошлинами»
- Лошади испортили парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже
- Сельдь, форель и креветки: Курс рубля «разморозил» цены на рыбу для россиян
- Комитет Госдумы одобрил повышение госпошлин для автовладельцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru