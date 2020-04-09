Трамп приготовился ударить по российской и саудовской нефти
США могут повысить пошлины на ввозную нефть для оказания давления на Саудовскую Аравию и Россию.
По данным издания The Wall Street Journal, недавно президент США Дональд Трамп провел консультации с участием топ-менеджеров американских нефтяных компаний, сенаторами и конгрессменами, заявив о готовности своей администрации пойти на жесткие меры.
В то же время Вашингтон готов отказаться от заградительных пошлин в случае, если Москва и Эр-Рияд сумеют договориться о сокращении добычи.
Одновременно с этим Трамп не просил американских нефтяников снижать добычу, на чем настаивают в Москве и Эр-Рияде.
Сегодня, 9 апреля, должен состояться очередной саммит ОПЕК+. Стороны должны вновь попытаться прийти к соглашению о сокращении объемов добычи нефти для стабилизации цен. Сами переговоры пройдут в формате видеоконференции, отмечает «Свободная пресса».
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