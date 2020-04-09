Трамп приготовился ударить по российской и саудовской нефти

По данным издания The Wall Street Journal, недавно президент США Дональд Трамп провел консультации с участием топ-менеджеров американских нефтяных компаний, сенаторами и конгрессменами, заявив о готовности своей администрации пойти на жесткие меры.



В то же время Вашингтон готов отказаться от заградительных пошлин в случае, если Москва и Эр-Рияд сумеют договориться о сокращении добычи.



Одновременно с этим Трамп не просил американских нефтяников снижать добычу, на чем настаивают в Москве и Эр-Рияде.



Сегодня, 9 апреля, должен состояться очередной саммит ОПЕК+. Стороны должны вновь попытаться прийти к соглашению о сокращении объемов добычи нефти для стабилизации цен. Сами переговоры пройдут в формате видеоконференции, отмечает «Свободная пресса».

