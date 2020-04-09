Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет участвовать в скоординированном сокращении объёмов нефтедобычи с ОПЕК+. «Не думаю», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов в среду. По мнению Трампа, достаточно естественного сокращения нефтедобычи в США на фоне падения спроса, передает ТАСС.
Трамп при этом добавил, что рассчитывает на сделку России и Саудовской Аравии, пишет «Свободная пресса». Но даже при ином исходе у американцев есть хорошие варианты, уверен он.
По информации Bloomberg, и Россия, и Саудовская Аравия хотят, чтобы в сделке о сокращении нефтедобычи участвовали США. В Кремле накануне заявили, что «автоматическое» сокращение нефтедобычи в США не имеет ничего с сокращением для стабилизации мировых рынков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это как если бы сравнивали длину и ширину, и Москву это не устраивает, сообщает «Утро.ру».
Телеконференция участников ОПЕК+ состоится в четверг, 9 апреля.
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