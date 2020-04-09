Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи

Трамп при этом добавил, что рассчитывает на сделку России и Саудовской Аравии, пишет «Свободная пресса». Но даже при ином исходе у американцев есть хорошие варианты, уверен он.

По информации Bloomberg, и Россия, и Саудовская Аравия хотят, чтобы в сделке о сокращении нефтедобычи участвовали США. В Кремле накануне заявили, что «автоматическое» сокращение нефтедобычи в США не имеет ничего с сокращением для стабилизации мировых рынков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это как если бы сравнивали длину и ширину, и Москву это не устраивает, сообщает «Утро.ру».

Телеконференция участников ОПЕК+ состоится в четверг, 9 апреля.

