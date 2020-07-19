Трамп предупредил о потери властями Портленда контроля над демонстрантами
Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление о потере властями Портленда контроля над протестующими Президент США на своей странице в Twitter назвал этот факт «серьезной проблемой».
Об этом сообщает RT.
«Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьёзная проблема!» — заявил Трамп.
Ранее стало известно, что около 200 человек начали митинг в поддержку движения Black Lives Matter около здания окружного суда в Портленде. Из-за роста беспорядков полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Один человек был госпитализирован, предположительно, из-за попадания резиновой пулей в голову.
Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма.
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