Трамп предупредил о потери властями Портленда контроля над демонстрантами

«Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьёзная проблема!» — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что около 200 человек начали митинг в поддержку движения Black Lives Matter около здания окружного суда в Портленде. Из-за роста беспорядков полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Один человек был госпитализирован, предположительно, из-за попадания резиновой пулей в голову.

Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма.

