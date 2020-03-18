Трамп предпочел бы Сандерса
Президент Центра политтехнологий рассказал в эфире НСН, с кем американский лидер предпочел бы встретиться на президентских выборах.
Бывший вице-президент США Джо Байден укрепил свое лидерство в гонке за выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии. Он победил своего основного соперника Берни Сандерса на праймериз Демпартии в штате Флорида и уверенно опередил его в Иллинойсе и Аризоне. При этом действующий президент Дональд Трамп уже обеспечил себе выдвижение от Республиканской партии.
Президент Центра политтехнологий (ЦПТ) Борис Макаренко рассказал в эфире НСН, с кем бы предпочел встретиться Трамп на президентских выборах.
«Сандерс был бы удобнее. Он радикал, а радикальная, обоюдоострая политика – это стихия Трампа. Главная причина недовольства – не цифры за Байдена, а характер голосования. Видно, что у демократического избирателя здоровая и уверенная мотивация, по сравнению с 2016 годом. Сейчас эта мотивация обеспечивает перевес Байдену. Если она сохранится, то для Трампа это плохая новость», - сказал политолог.
Он выразил уверенность, что Трамп попытается дискредитировать Байдена данными о возможных коррупционных связях его сына Хантера с украинским руководством.
«Обязательно будет. Досье есть, но, хотя какой-то имиджевый урон оно нанесет, но из гонки Байдена не выбьет и шансов его не лишит», - отметим Макаренко.
Также американского избирателя может смутить преклонный возраст Байдена, которому 77 лет, однако серьезного результата на итоги голосования это не окажет.
«И Сандерс, и Байден, и Трамп – люди за 70. Конечно, смущает. И физическая дееспособность, всех трех. Но то что люди в таком возрасте физически активны и дееспособны, получают миллионы голосов американских избирателей можно поставить в заслугу американскому образу жизни и системе здравоохранения, которые способствуют активному долголетию», - заключил собеседник НСН.
Ранее Борис Макаренко рассказал НСН, как Джо Байдену удалось вернуть себе статус фаворита избирателей-демократов.
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