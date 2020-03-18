Трамп предпочел бы Сандерса

Бывший вице-президент США Джо Байден укрепил свое лидерство в гонке за выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии. Он победил своего основного соперника Берни Сандерса на праймериз Демпартии в штате Флорида и уверенно опередил его в Иллинойсе и Аризоне. При этом действующий президент Дональд Трамп уже обеспечил себе выдвижение от Республиканской партии.

Президент Центра политтехнологий (ЦПТ) Борис Макаренко рассказал в эфире НСН, с кем бы предпочел встретиться Трамп на президентских выборах.

«Сандерс был бы удобнее. Он радикал, а радикальная, обоюдоострая политика – это стихия Трампа. Главная причина недовольства – не цифры за Байдена, а характер голосования. Видно, что у демократического избирателя здоровая и уверенная мотивация, по сравнению с 2016 годом. Сейчас эта мотивация обеспечивает перевес Байдену. Если она сохранится, то для Трампа это плохая новость», - сказал политолог.