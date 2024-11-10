Трамп предложил погасить долг кампании Харрис в $20 млн
Избранный президент США Дональд Трамп предложил Республиканской партии погасить долги демократов после выборов. По словам политика, этот шаг поможет объединить страну, сообщает Daily Mail.
«Меня удивляет, что демократы, так отчаянно сражавшиеся на выборах и собравшие рекордные суммы, в этот раз не оставили себе денег. Я настоятельно рекомендую нам, как партии, помочь им в погашении долга ради единства», — приводит издание заявление Трампа.
Камала Харрис, кандидат в президенты от демократов, действительно установила рекорд, собрав $1 млрд за один квартал, как сообщал The New York Times. Однако, по данным Newsweek, ее кампания закончилась долгами в размере как минимум $20 млн.
Согласно прогнозам западных агентств, Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он завоевал голоса выборщиков во всех так называемых колеблющихся штатах, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru