Трамп предложил погасить долг кампании Харрис в $20 млн

Камала Харрис, кандидат в президенты от демократов, действительно установила рекорд, собрав $1 млрд за один квартал, как сообщал The New York Times. Однако, по данным Newsweek, ее кампания закончилась долгами в размере как минимум $20 млн.

Согласно прогнозам западных агентств, Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он завоевал голоса выборщиков во всех так называемых колеблющихся штатах, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

