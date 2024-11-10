СМИ: По прогнозу Трамп выиграл выборы с 312 голосами
Новый президент США Дональд Трамп победил на выборах, набрав 312 голосов избирателей. Такой прогноз опубликовало агентство «Associated Press».
При этом, по данным издания, действующий вице-президент и оппонент Трампа в предвыборной гонке Камала Харрис сумела получила 226 голосов. Отмечается, что за нового президента проголосовали 50,5% граждан, а за Харрис — 48%.
До этого RT сообщил, что Дональд Трамп предложил помочь Демократической партии погасить долг, который возник из-за затрат на предвыборную кампанию Камалы Харрис.
Ранее экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН предположил, что с приходом Трампа к власти в США позиция властей Армении в плане восприятия России может быть смягчена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru