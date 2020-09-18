Трамп предложил Ассанжу помилование за информацию

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения о хакерах, атаковавших сервера Национального комитета Демократической партии в 2016 году, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон, экс-конгрессмен США Дана Рорабакер и некий помощник Чарльз Джонсон выдвинули предложение «о некой форме помилования» в обмен на установления источника публикаций о выборах 2016 года.

Ассанж участвует в начавшемся суде по его экстрадиции в США

Ранее лондонский суд отказался временно выпустить на свободу из-под стражи основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Таким образом, было отклонено ходатайство адвокатов, которые просили освободить его под залог из-за угрозы заражения коронавирусом.

В июле 2019 года суд в Соединенных Штатах Америки закрыл дело о вмешательстве России в выборы президента США. Российские власти, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа обвинялись в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:Дональд ТрампДжулиан АссанжWikileaks
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