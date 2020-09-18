Трамп предложил Ассанжу помилование за информацию

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения о хакерах, атаковавших сервера Национального комитета Демократической партии в 2016 году, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон, экс-конгрессмен США Дана Рорабакер и некий помощник Чарльз Джонсон выдвинули предложение «о некой форме помилования» в обмен на установления источника публикаций о выборах 2016 года.