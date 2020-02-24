Ассанж участвует в начавшемся суде по его экстрадиции в США

Сообщается, что слушания предполагают два этапа. Показания свидетелей будут заслушаны во втором, который может завершиться в конце весны – начале лета. Решение суда не станет точкой в споре – рассмотрение апелляции, которую в зависимости от вердикта, ожидаемо подаст одна из сторон процесса, займет долгое время. Агентство прогнозирует, что процесс по делу Ассанджа в Великобритании затянется на несколько лет.

По данным РИА Новости, защита основателя сайта WikiLeaks параллельно пытается добиться для него политического убежища во Франции.

Напомним, по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Он был задержан по запросу США 11 апреля 2019 года. Судом в Лондоне за нарушение условий выхода под залог приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по этому делу начались в мае прошлого года. И в том же месяце США выдвинули против Ассанжа новые обвинения - в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если Ассанжа экстрадируют в США, ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

