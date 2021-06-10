Первая леди США оценила подготовку Байдена к переговорам с Путиным

Супруга американского президента рассказала об этом корреспондентам пресс-пула Белого дома после встречи с женой премьер-министра Великобритании в Карбис-Бэй на побережье полуострова Корнуолл.

По словам Джилл Байден, ее муж «готовился неделями» к встречам с мировыми лидерами в рамках саммитов Большой семерки, НАТО, США — Евросоюз.

«Конечно, он знает большинство присутствующих здесь лидеров. Джо любит внешнюю политику», — добавила первая леди.

Переговоры Путина и Байдена состоятся в Женеве 16 июня и станут первой личной встречей глав государств с момента вступления американского президента в должность. Лидеры двух стран обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки.

