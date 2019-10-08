Трамп поведал о «невероятном» американском оружии
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что страна разрабатывает «невероятные виды вооружений, сообщает RT. Хозяин Белого дома подчеркнул, что речь идет о вооружении, которые никто даже и «представить себе не может».
Трамп добавил, что Вашингтон в настоящее время развивает и модернизирует свои ядерные арсеналы и строит новые субмарины, передает Газета.ру
Часть из этого супер-оружия Америка готова продемонстрировать, подчеркнул президент США. В то же время он выразил надежду, что стране не придется применять в боевых условиях, сообщает РИА ФАН.
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