Климатолог оценил идею Трампа бомбить ураганы из ядерного оружия

Американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных участников таких заседаний. В ходе одного из брифингов глава Белого дома поинтересовался, почему нельзя ударить «в самый центр» урагана с помощью ядерной бомбы и «рассеять» его таким образом. По данным источников, один из присутствовавших на заседании пообещал президенту рассмотреть такую идею, в то время как другие участники были шокированы предложением главы государства. Axios отмечает, что идея так и не получила развития.

Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.

«Думаю, что это абсурдная идея, у Трампа многих таких. Это запрещено еще и Конвенцией, которая подписана в 70-е годы о неиспользовании окружающей среды в военных и прочих целях (Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, вступившая в силу 5 октября 1978 года – прим. НСН). Выдвинута идея такой конвенции была в свое время Советским Союзом и подписана практически всеми странами. Этот случай явно идет в разрез с целями и задачами этой Конвенции», — отметил он.

При этом собеседник НСН не стал комментировать с технической точки зрения, насколько возможно разогнать ураган с помощью ядерной бомбы, но предположил, что это невозможно, так как человеку стихия все-таки неподвластна.