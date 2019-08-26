Климатолог оценил идею Трампа бомбить ураганы из ядерного оружия
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории рассказал НСН, как очередная абсурдная идея президента США идет в разрез с международным правом и реальностью.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных участников таких заседаний. В ходе одного из брифингов глава Белого дома поинтересовался, почему нельзя ударить «в самый центр» урагана с помощью ядерной бомбы и «рассеять» его таким образом. По данным источников, один из присутствовавших на заседании пообещал президенту рассмотреть такую идею, в то время как другие участники были шокированы предложением главы государства. Axios отмечает, что идея так и не получила развития.
Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.
«Думаю, что это абсурдная идея, у Трампа многих таких. Это запрещено еще и Конвенцией, которая подписана в 70-е годы о неиспользовании окружающей среды в военных и прочих целях (Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, вступившая в силу 5 октября 1978 года – прим. НСН). Выдвинута идея такой конвенции была в свое время Советским Союзом и подписана практически всеми странами. Этот случай явно идет в разрез с целями и задачами этой Конвенции», — отметил он.
При этом собеседник НСН не стал комментировать с технической точки зрения, насколько возможно разогнать ураган с помощью ядерной бомбы, но предположил, что это невозможно, так как человеку стихия все-таки неподвластна.
«С чисто технической точки зрения достоверно сказать не могу, но думаю ,что нет, это невозможно. Это очень большая энергия, которая человеку неподвластна. Равно как пустыня Сахара получает от солнца столько же энергии за 6 часов, сколько все человечество вырабатывает за весь год. Это просто для сопоставимости энергии природных стихий и возможностей человека», — сказал Андрей Кисилёв.
Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. По данным газеты The Wаll Street Journаl, глава американского государства неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Позже Трамп сам подтвердил журналистам свой интерес к приобретению острова.
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