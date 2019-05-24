Захарова прокомментировала уход Мэй с поста британского премьера
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отставке.
«Логично: June ends May», — цитирует «Газета.ру» Захарова.
Фразу можно перевести как «С приходом июня заканчивается май». Слово май на английском пишется также как и фамилия британского премьера «Мэй».
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН рассказала, почему Брюссель во второй раз согласился перенести дату Brexit: с 12 апреля на 31 октября.
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