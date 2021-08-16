Трамп посоветовал Байдену уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал действующему американскому лидеру Джо Байдену подать в отставку из-за ситуации в Афганистане . Об этом пишет The New York Post.

«Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил такую ситуацию в Афганистане», — цитирует издание заявление Трампа.

Между тем, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил эвакуацию из Афганистана нескольких сотен американцев, в числе которых — сотрудники посольства и обычные граждане, подчеркивает RT.