Трамп посоветовал Байдену уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане
Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал действующему американскому лидеру Джо Байдену подать в отставку из-за ситуации в Афганистане . Об этом пишет The New York Post.
«Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил такую ситуацию в Афганистане», — цитирует издание заявление Трампа.
Между тем, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил эвакуацию из Афганистана нескольких сотен американцев, в числе которых — сотрудники посольства и обычные граждане, подчеркивает RT.
Добавим, ранее Власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте Государственного департамента США. Обращение поддержали, в том числе, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Украина. Накануне представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. НСН) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, отмечает РИА ФАН.
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